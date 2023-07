Pustol a hó, avagy könnyű neked, Szarvas Józsi címmel láthattak egy monodrámát azok, akik ellátogattak szombat este a Bátaszéki Tájházba – írja a BátaszékMost. Szarvas József Kossuth-díjas művész, a Nemzeti Színház társulatának egyik vezető színésze Bérczes Lászlóval közösen írt egy életregényt, melyből egy színházi előadást készítettek.

Szarvas József Kossuth-díjas színész előadása Bátaszéken. (Fotó: BátaszékMost/Facebook)

Mit is csinál pontosan a hó, mikor pustol? Nos, hát arról van szó, hogy azon a vidéken, ahonnan a művész származik, mind a mai napig szóhasználatban van a pustol kifejezés arra az esetre, amikor metsző szélben havazik szakadásig, és az orkán szinte vízszintesen fújja a dermesztő hidegben már-már ütőssé váló pelyheket.

És hogy miként jön ez össze azzal, hogy könnyű neked, Szarvas Józsi? Az előadás során elhangzik: amikor egyszer egy hölgy kolléga ezt a megállapítást tette a színészre valamelyik közös darabjuk próbái során, és ő visszakérdezett, hogy miért is, azt a választ kapta, hogy „mert nehéz gyerekkorod volt”. Na ez meg szent igaz, hagyta rá, és erősíti meg a darabban is, hozzátéve, hogy de szép, őszinte és – testben-lélekben – megizmosító is egyúttal.

A szombati előadás során ezeket a megizmosító pillanatokat élhette át a néző Szarvas József életéből szemezgetve, személyes élményeinek elmesélésével.