Három műve született hat hét alatt hasonló motívumokkal, de különböző technikákkal. Egy rekeszzománc és két festettzománc munka, ám utóbbiak egyike „színszegény” (fehér és arany), épp ezért roppant elegáns. Ezt küldi fel Budapestre, a Józsa Judit Galériába, a Himnusz kétszázadik szülinapja alkalmából kiírt pályázatra.

A fehér-arany verzió (A szerző fotója)

Anyaországbeli és határainkon túli magyar alkotók is nevezhetnek, s vannak, akik meghívottakként adhatnak be anyagot. (Stekly Zsuzsa ezek közé tartozik.) A pályamunkák javát vándorkiállításon mutatják majd be az ország több városában.

A bonyhádi művész másik két Himnusz-képe Szekszárdon lesz majd látható decemberben, a Babits Mihály Kulturális Központban, az „50 éve játszom a tűzzel” című tárlaton. Mint a címből sejthető, az alkotó jubilál. Félszáz éve égeti kemencéjében a képeit. Bemutatkozásairól nyilvántartást vezet. A decemberi lesz a 304. kiállítása.