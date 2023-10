A megjelentek közt nemcsak családtagokat köszönthettek, hanem régi és jelenlegi zenetanár kollégákat, valamint egykori zenésztársakat is. Sőt, közülük négyen ma már ugyan családanyák, de játszani is beálltak az est folyamán. Kovács Dóra, Lászlók Éva és Tóth Mónika gitártanár kollégák ugyancsak erősítették a zenekart, és munkájukkal a felkészüléshez is nagyban hozzájárultak – emelte ki Molnár Márta.

A vendégeket Csötönyi László, a szekszárdi önkormányzat Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottságának elnöke köszöntötte, illetve a zenekar első vezetője, Erősné Szőr Márta is szólt a megjelentekhez, felidézve az első tizenöt év történéseit, az utazásokat, a táborokat. Tóth Mónika két évig állt a zenekar élén, ő szintén méltatta néhány mondatban az együttest.

A közönség több korszakból is ízelítőt kapott a koncerten, reneszánsz és barokk darabok, klasszikus, romantikus, modern, és természetesen könnyedebb műfajú szórakoztató zenék is felcsendültek. Az utolsó műsorszám különlegessége az volt, hogy egy második évfolyamos gitáros fiú, Takács Szilveszter egy négy versszakos olasz dalt énekelt.