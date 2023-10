Valóságos díjeső hullott a csapatra

A Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa, azaz rövid megnevezéssel a Landesrat döntésének köszönhetően többször érdemeltek arany fokozatot, illetve dicséretes és kitüntetéses aranyat és több országos fesztiválra is hívták őket. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, a KÓTA ugyancsak többször ítélt meg a csapat számára arany minősítést. A Mondschein az Aranypáva fokozatot és az Aranypáva nagydíjat is megszerezte, nem mellesleg elsőként a nemzetiségi csoportok közül. A 2016-os év sombereki fellépésén kitüntetéses aranyat kapott az énekkar. A hagyományőrző munka honorálását 2009-ben a KÓTA díj fémjelezte. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017-ben A Szekszárdi Németségért – Klézli János nívódíj elismerésben, a városi önkormányzat háromszor is a Szekszárd Büszkesége díjban részesítette a csapatot. Négy évvel ezelőtt a Mondschein Szekszárd Város Napján lehetett boldog tulajdonosa a Közjóért kitüntető díjnak. A már említett Szekszárdi Németségért – Klézli János nívódíjat Katharina Eicher-Müller, Mikola Péterné és a harmonika kíséretet biztosító Keller Antal is átvehette korábban. Molnár Márta, aki immár tizenöt éve a kórus karnagya, a Stefan Kerner díj birtokosa.