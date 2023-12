Mintegy száz tárgyalkotó kézműves munkáit tekintheti meg a közönség január 7-ig. Ott van a sióagárdi Finta Mihályné fehér, lyukhímzéses ünnepi terítője is. A kiállításra beválogatott anyagból háromnyelvű képeskönyv készült.

A Magyar Kézművességért Alapítvány (AMKA) – az IPOSZ-szal, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozatával, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Turisztikai Irodájával és a ciszterci szerzetesrenddel együttműködve – immár három évtizede adja közre a felhívást, melyre művészek, kismesterek, alkotócsoportok küldenek be igényes munkákat az egész Kárpát-medencéből. Szakavatott zsűri választja ki közülük a kiállításra érdemeseket.

Fintáné 2013-ban kapcsolódott be, s rendre a legjobbak között szerepel. (Nemcsak kiállító, hanem díjazott is.) A helyi viselet, mintakincs továbbadása, átörökítése a célja. Készít sióagárdi hímzett ingeket, kendőket, zsebkendőket is. Szeretne hiteles darabokat hagyni az utókorra.