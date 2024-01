Nemrég választották újjá a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) élén, 2018 óta a főigazgatója az intézménynek. Íróként is tevékeny, 2023-ban jelent meg A valahol szabadsága - Rendhagyó hazaszótár című könyve. Ha ez nem lenne elég, basszusgitárosa a Loyal Apples’ Club rockzenekarnak. Demeter Szilárddal Pakson, a Gastroblues Fesztivál lemezbemutató koncertjein beszélgetett a duol.hu újságírója december elején.

A közelmúltban újabb öt évre megválasztották a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójának. Hogyan értékelné az első ciklusát, és milyen tervei vannak a jövőt illetően?

– 2018 végén egy forráshiányos időszakban vettem át a PIM vezetését. Öt múzeum tartozik hozzánk, mind az ötben rendet teremtettünk, mindegyiket fejlesztettük. Létrehoztuk Magyarország első muzeológusi életpálya modelljét. Megháromszoroztuk a Digitális Irodalmi Akadémián található művek számát, így ott többezer mű, a magyar irodalom színe-java található és érhető el ingyenesen. Végigvezényeltük a Petőfi emlékévet, a 2023-ast, amikor is a költő születésének kétszázadik évfordulóját ünnepeltük. Idén és jövőre az összes Petőfi emlékház megújul. A jövőben szeretnénk a kulturális közönségből közösséget létrehozni. Fontos feladatnak tartom a digitális kulturális adatvagyon összeszervezését. A család az anyákra épül, ők döntenek a gyerekek kulturális fejlődésének irányáról, ezért az anyákat is szeretnénk bevonni a közösség-építésünkbe. Segíteni akarunk az anyáknak. Terveink között szerepel egy közép-európai kulturális együttműködés létrehozása is.

Elég megosztó az Ön tevékenysége, elsősorban a különböző nyilatkozatai miatt. Még a jobboldalról is érik támadások. Hogyan látja a helyzetét?

– Nem vagyok hajlandó elfogadni a szekértábor-logikákat, a magyar kultúra azért erős, mert sokszínű, ha nem így lenne, elveszne. Aztán: a langyosakat kiköpi az úr. Ha hiszünk a saját igazunkban, akkor azt ki kell mondanunk. Hiszek az előre vivő konfliktusokban. Új dolgok akkor születnek, ha az alkotókat ki tudjuk billenteni a komfortzónájukból.

Helyesnek tart egy olyan nyilatkozatot, amikor valakiknek azt üzente, hogy az ujjaikon játsszák majd el az Örömódát?

– 2015-ben rockzenészként írtam ezt egy Facebook bejegyzésben. Egy olyan történésznek üzentem, aki rendszeresen csesztette a nem politizáló zenekari tagjainkat. Ha bántják a szeretteimet, ma is ugrom.

