Ilyen családi koncert régen is volt néhányszor a szekszárdi zeneiskolában, s most ezt szervezte újra Erősné Máté Éva többek között azért is, mert ez része pedagógusi mesterprogramjának. Ő volt ennek a koncertnek műsorvezetője, s bevezetőjében elmondta, ilyenről álmodott.

Színé Köntös Hedvig és András fia cselón játszott, zongorán Erősné Máté Éva kísérte játékukat. Fotó: Makovics Kornél

A kezdés pedig nem csak szép, hanem bájos is volt. Lakatos Orsolya ült a zongorához, s partnere Mészáros Kata a legszebb hangszeren, emberi hangon adta elő a produkciót. Ugyanis ő még óvodás, és bár szüleivel ott van minden koncerten, most még csak énekel. Csilingelő hangon adta elő Weöres – Gryllus gyermekeknek írt dalait. Közben lábával ütemre kalimpált, harangozott.

Az éneket két cselló hangja követte. Színé Köntös Hedvig és András fia játszott. A következő számnál ismét cselló volt a szólóhangszer, amelyet Nagy Emma Imola szólaltatott meg, őt zongorán édesanyja, Tóth Imola kísérte. Aztán a termet betöltő mélyebb hangok után fuvola és hegedű következett. Töttős-Erős Edina és leánya Töttős Réka, Franz Behr: Este a tengeren című etűdjét játszotta.

A Liszt Ferenc zeneiskola szeptember óta önálló művészeti intézmény lett, s ide tartozik a tolnai Fusz János Zeneiskola is. Ott tanít Maul Miklós Péter, aki lányával, Viktóriával az ősi hangszer, a kürt mai változatát szólaltatta meg.