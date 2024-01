A Bartina csapata Egerben: Tóth-Mihó Erika, Bajusz Panna, Viola Bence, Both Benedek, Zörényi Dávid és Tóth Zoltán

Forrás: Bartina Néptánc Egyesület FB oldala

Ismét kiemelkedően szerepeltek egy rangos megmérettetésen a Bartina Néptánc Egyesület fiataljai. Bajusz Panna, Both Benedek, Viola Bence és Zörényi Dávid a múlt hétvégén Egerben, a XIII. Országos Ifjúsági Szólótáncversenyen bizonyította magas szintű tudását. Még jobban felértékeli eredményeiket az a tény, hogy nagyon erős mezőnyben álltak helyt. Köszönhetően annak a magas szintű tudásnak, amit Tóth-Mihó Erika és Tóth Zoltán felkészítő tanárok munkája révén sajátítottak el.

A három napos, díjkiosztó gálaműsorral záruló rendezvény az egri Lajtha László Néptánc és Népzenei Egyesület, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület, valamint a Martin György Néptáncszövetség szakmai védnökségével és támogatásával zajlott le a Bartakovics Béla Közösségi Házban. Az elődöntőket már tavaly megtartották Abán és Nyíregyházán. Immár tehát a döntőben adott egymásnak találkozót a 15-16, valamint a 17-18 évesek két korcsoportja. A közönség ez alkalommal is fiúszóló és páros táncokat tekinthetett meg. A mintegy másfél száz induló összesen nyolcvanhat produkcióval örvendeztette meg a publikumot. Mindkét kategóriában kötelező és szabadon választott táncokat mutattak be.

A dél-dunántúli régióból öt műhely, név szerint a komlói Pöndöly, kozármislenyi Józsa Gergely Néptánc Egyesület, a siófoki Balaton Táncegyüttes, a szekszárdi Bartina és a szennai Zselic képviseltette magát. A jobbnál jobb koreográfiák és produkciók láttán Horváth Tibor régiós elnök így fogalmazott: – Nagyon büszke vagyok a régióban magas szinten működő műhelyekre, a fantasztikus táncpedagógusokra!

Bajusz Panna, a Bartina kiválósága már korábbi, hasonló találkozókon is letette névjegyét. Ez alkalommal is kimagasló teljesítményt nyújtott, ennek köszönhetően kiérdemelte a Gyöngygalléros táncos címet.

– Panna az első napon – párjával, Viola Bencével együtt – a kötelezően meghatározott magyarózdi táncokat mutatta be, majd a következő napon, már a szabadon választott kategóriában uszódi lassú és friss csárdással lépett színre – mondta el lapunknak Tóth-Mihó Erika. – Nagy öröm számunkra, bartinások számára ez a kiemelkedő eredmény, már csak azért is, mert a zsűrinek valóban nem volt könnyű dolga. Hiszen a találkozón bemutatkoztak azok a fiatalok is, akik az ország négy táncművészeti középiskolájából érkeztek. Tehát ők a táncot gyakorlatilag hivatásszerűen művelik. Ilyen mezőnyben állt helyt a Bartina Néptánc Egyesület csapata. Fiataljaink rengeteget próbáltak, nemcsak velünk, pedagógusokkal együtt, hanem önállóan is. Ez az elkötelezettség meghozta gyümölcsét.

Az egykori bartinás Sándor Benjamin, aki jelenleg a Budapesti Táncművészeti Egyetem hallgatója, Ezüstpitykés táncos címet szerzett. Ugyanezt az elismerést mondhatja a magáénak Tallér Szabolcs, a kozármislenyi Józsa Gergely Néptánc Egyesület utánpótlás csoportjának szólistája. Eredményében szekszárdi hatás is tetten érhető, hiszen felkészítője nem más, mint Nyemcsok Pál, a Bartina koreográfusa.