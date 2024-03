Két idősebb fivére, Adrian és Cassius azonban küzd, hogy minél jobb pozíciót foglalhasson el a családi vállalkozásban. A baj akkor kezdődik, amikor az apa megtagadja a visszavonulást a cég éléről. Ez arra sarkallja Adriant és Cassiust, hogy új területet keressenek maguknak, ahol érvényesülni tudnának. Ez a hely pedig New York. A nagyobbik gond azonban az, hogy a gaz testvérek távozásával a pokol kapui befagynak, minek következtében a bűnös lelkek kívül rekednek.

Márpedig bűnös lélek nélkül a Sátán ereje, vagy inkább végtagjai is rohamosan fogyatkozni kezdenek. Nincs más hátra, Nickynek kell megmenteni apját. A „vidéki” fiúnak azonban nehéz a sorsa a nagyvárosban. Először is meg kell tanulnia életben maradnia, kezdetben másodpercenként éri halálos baleset, valamint elsajátítania számtalan rendkívül problémás dolgot, mint például az evést és az alvást. Mindezen alapbonyodalmakhoz hozzávehetjük még a gaz testvérek ármányait, apuka régi barátját, Beefy-t, a beszélő bulldogot mint segítőtársat, és máris világossá válik, hogy a pokolban úrnak lenni talán egyszerűbb, mint ördögnek New Yorkban.

Sátánka – Pokoli poronty, amerikai vígjáték, Viasat3, szerda, 23:50