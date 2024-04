Az ünnepi délutánon a gimnázium tehetséges, valamilyen hangszeren tanuló, táncoló és éneklő diákjai mellett a művészeti csoportok is bemutatták a Keszthelyi Helikoni Művészeti Fesztiválra szánt versenyműsorukat a tantestület, a diákság, a fenntartó, a város és Tolna vármegye, valamint a támogatók (szponzorok) képviselőinek. A megjelenteket Huszárik Imre igazgató úr köszöntötte.

Helikoni díszbemutató a Garay Gimnáziumban. Fotó: beküldött képek

E rangos művészeti fesztivált a dunántúli középiskolák részvételével rendezik. A kétévenként sorra kerülő megmérettetésen a gimnázium művészeti csoportjai (vegyeskar, német nemzetiségi kamarakórus) mellett a komolyzenei és könnyűzenei kategóriákban indulók, valamint a népdalkör tagjai és a táncosok is rendszeresen részt vettek.

Változatos hangszerek és műsorszámok

Elsőként Görcsös Ákos (12. A) játszott, Oscar Franz „Lied ohne Worte Op. 2.” műve hangzott el vadászkürtön. Felkészítő tanára Kolozsvári Gábor, a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese, művésztanár. Zongorán Németh Imre tanár kísérte.

A folytatásban a gimnázium népdalköre énekelt. Az együttes tagjai: Bajusz Liza (10. A), Bognár Zsanett (12. B), Frei Tamás (12. B), Kisvári Gréta (10. D), Bajusz Panna (11. A). Kalotaszegi népdalcsokrukat dr. Ságodi Ibolya Ilona tanárnő tanította be.

Ezt követően James Collis „Festival Solo” című művét Báter Alíz (10. D) virtuóz előadásában hallottuk Kolozsvári-Kiss Kata Diána művésztanár felkészítésében. Zongorán kísért Németh Imre.

A gimnázium legfiatalabb művészeti csoportja, a 2014. év őszén alakult Schöner Gesang Német Nemzetiségi Kamarakórus. Műsorukban népdalokat hallottunk Pecze István harmonikás kíséretével. A műsort betanította és vezényelt Naszladi Judit, a gimnázium tanára.

Komoly- és könnyűzene, moderntánc

Ezután a komolyzene kategóriában induló Lozsányi Julianna (10. C) lépett színpadra. A hangszerek királynőjeként emlegetett orgonán Liszt Ferenc alkotása csendült fel. Felkészítő tanára Lozsányi Tamás orgonaművész.

Az intézmény vegyes kara, a Harmónia Énekegyüttes (Naszladi Judit) másfél évvel ezelőtt alakult. Színes összeállítású versenyműsorukban a gimnázium citerazenekara (művészeti vezető: Siklósi Krisztián) mellett Német Imre kísért zongorán. A szóló kvartettben Báter Alíz (10. D), Takács Lilla (10. B), Gebhardt Bence (10. B) és Frei Tamás (12. B) énekelt.

Fotó: beküldött képek

Szekszárd város kiemelkedő művészeti együttese, a Tücsök Zenés Színpad. Tagjai között jelenleg három garaysta diákot találunk: Papp Kamilla (12. A), Takács Lilla (10. B), Weisz Lilla (10. A). A Keszthelyi Helikoni Fesztiválon könnyűzene énekegyüttes és könnyűzene énekszóló kategóriákban is indulnak. Felkészítő tanáruk Béresné Kollár Éva.

A Moderntánc Csoport izgalmas és látványos koreográfiáját Táborfi-Rónai Nóra, Valkainé Daczó Eszter, Valkai Csaba Csanád készítette. Táncolt: Csontos Alina (12. B), Csontos Blanka (9. A), Bakó Veronika (10. D), Nemes Luca Karola (10. E), Száraz Luca (10. C), Vörös Hanna Fédra (11. B) és Zei-Horváth Liza (12. C). Zárásként a Bartina Néptánc Csoport garaysta diákjaiból alakult együttes mutatkozott be. Tóth-Mihó Erika és Tóth Zoltán koreográfiáját, a „Táncok Sárpilisről" táncolták.

Az „Egy óra belőlünk” rendezvényen Görcsös Ákos (12. A) és Hajdú Eszter (12. B) konferált.