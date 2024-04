Hol van még a karácsony! – legyinthetünk, hiszen még csak április van, mégis egy ünnepekre szánt filmet tűzött műsorára a Viasat Film csatorna. A „Segítség, karácsony!” azonban nem tipikus karácsonyi film. Sőt, egyesek szerint csak egy bugyuta vígjáték, amit kizárólag elvakult Steve Martin-rajongóknak érdemes megnéznie, mindenki más jobban teszi, ha kihagyja.

Nos, én valamiért megkedveltem ezt a filmet, és csetlő-botló figuráit, akik egy telefonos lelki segélyszolgálatnál dolgoznak, ahol az ünnepek idején nagy a forgalom, miközben az irodát a kilakoltatás fenyegeti, ráadásul a szereplők maguk is segítségre szorulnának. És ha ez nem lenne elég, még egy sorozatgyilkos is szedi áldozatait a helyszínül szolgáló Los Angelesben, és más fura alakok is felbukkannak menet közben.

A meghatározó filmkritikus, Roger Ebert így írt róla: „A filmnek elsőrangú szereplőgárdája van, [de] talán túl sok a tehetség. Minden szereplő olyan káprázatos intenzitással és olyan kimeríthetetlen komikusi találékonysággal tündököl, hogy a film fárasztóvá válik, mint túl sok bohóc egy cirkuszban.”

De hogy nemcsak amerikai agymenésről van szó, azt az bizonyítja, hogy az 1994-es „Segítség, karácsony!” egy 1982-ben készült francia film, a Karácsonyi kalamajka feldolgozása. Abban a kiváló komikus, Christian Clavier játssza az egyik főszerepet.

Segítség, karácsony!, Viasat Film, péntek, 19 óra.