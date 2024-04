Idén már tizenkettedik alkalommal szervezték meg Szekszárdon a Fedorka - Sosevolt Versnap Országos Találkozót. A megnyitó résztvevőit a szervező Csizmazia Alapítvány nevében Csizmazia Ferencné kuratóriumi elnök köszöntötte.

– A Versnap első fordulójára az ország számos pontjáról érkezett nevezés, közel négyszázan indultak, pontosabban küldték be a felvételeiket – mondta el Csizmazia Ferencné. – Az előzsűrinek nem volt könnyű dolga. Az országos döntőbe százhuszonegy versmondó fiatalt hívtunk meg, közülük száztizennyolcan jelentek ma meg. Többedik alkalommal a határon túlról is, Galántáról, Pozsonyból, Kolozsvárról, Vajdaságból és Felvidékről is érkeztek versenyzők. A rendezvényt a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Nemzeti Tehetségprogram, a Magyar Versmondók Egyesülete, a Versünnep Alapítvány mellett sok helyi cég és borászat is támogatta.

Versmondók találkozhattak

A Csizmazia Alapítvány azzal a céllal indította el ezt a programot, hogy lehetőséget nyújtson a találkozásra, ismerkedésre – az ország minél nagyobb területén élők átfogásával – azon fiataloknak és tanáraiknak, felkészítőiknek, akik szeretik az irodalmat, a verseket.

– A rendezvény nyitóhangja Gyarmati Jázmin volt, aki a Babaház című dallal kápráztatta el a közel félezres közönséget, Mannhelt Máté, sióagárdi óvodás pedig Kovács Barbara: A csacsi című versével kedveskedett a közönségnek. Délután sem volt üresjárat a rendezvényben, hiszen míg a zsűri döntött, addig Béresné Kollár Éva vezetésével a Tücsök Zenés Színpad Egyesület fiataljai szórakoztatták az érdeklődőket – mondta el Csizmazia Ferencné, a program szervezője és lebonyolítója.

Meghatározó az országos verseny

Az országos versnapot Kolti Helga színművésznő, a Magyar Kultúra Lovagja, a Versünnep Alapítvány kuratóriumának elnöke nyitotta meg, aki elmondta: a Dunántúlon meghatározó szereppel bír a Csizmazia Alapítvány, hiszen országos hatókörű a tevékenységük az irodalom területén. A verskedvelő, versmondó fiatalok komoly műhelymunka révén haladnak az előadóművészet felé. – Bátran kijelenthetem, hogy nagyon jó volt a verseny szakmai színvonala.

Az a tapasztalat, hogy főként a tizenéves korosztály egyre ritkábban hajlandó verset mondani. Ebben a régióban, ebben a városban azonban az ellenkezője tapasztalható. Sőt, a rendezvény hatására másutt is megindult egyfajta pezsgés. A műhelymunka hatására a versek egyre szebben hangzanak el, akik itt most összejöttek, korosztálytól függetlenül, egyre inkább haladnak a magas színvonalú előadóművészet felé – mondta Kolti Helga.

Az értékelés szempontjairól kérdésünkre elmondta, azt igyekeztek elbírálni, hogy mennyire sikerül megjeleníteni a vers tartalmát, illetve, hogy technikailag milyen készségekkel, képességekkel rendelkeznek a versmondók. Utóbbi területen mindenki folyamatosan haladhat előre, illetve a tartalmat illetően is mindig lehet mélyebbre hatolni. Mindezek következtében sok nagyon pontos versmondással találkoztak, tette hozzá a szakember.

A bírák közül Borbély Sándor színművész, rendező, előadó, a Magyar Versmondók Egyesületének tagja üdvözölte a jelenlévőket. Az idei zsűriben rajta kívül: Kolti Helga, Spisák István színész–rendező, a Versünnep Alapítvány tagja, Csötönyi László magyartanár, előadó, a szekszárdi önkormányzat Kultúra Civil szervezetek és Városmarketing Bizottságának elnöke vett részt.

A díjazottak

A találkozón négy korcsoportban zajlott a versengés. A díjazottak többek között Galánta, Nyíregyháza, Budapest, Sárvár, Siófok, Hajdúnánás, Székesfehérvár, Debrecen, Győr, Szekszárd, Paks, Szeged, Sopron, Szombathely, Pécs, Zirc, Hódmezővásárhely, Miskolc, Érd, Kolozsvár, Harta, Szarvas, Pozsony, Balatonkenese településekről érkezők közül kerültek ki. Valamennyi versenyző arany, ezüst, vagy bronz fokozatú minősítésben részesült. E mellé a nap emlékére kaptak könyvekkel, édességgel teli ajándékcsomagot, illetve a díjazottak ajándékutalványt, Vasáros Erika porcelánfestő keze-munkájaként herendi porcelánt, üveg-emlékplakettet.