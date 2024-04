Életműtárlatnak szánta az utolsót

Gyurgyonovics Gyula 1955-ben született Murgán. Házasságkötése révén került Bátára, ahol jelenleg is él. Központifűtés-szerelő végzettséget szerzett Szekszárdon 1973-ban. Dolgozni a TÁÉV-nél (Tolna Megyei Állami Építőipari Vállalat) kezdett, majd kovácsként folytatta a pályafutását 1985-ig. Utána lett magángazda; elsősorban juhtartással foglalkozott. Mangalicái is voltak. A rendszerváltástól kezdve tíz hektár földön gazdálkodott több mint húsz éven keresztül. Egészsége megromlott, tíz éve leszázalékolt. Tágabb környezetében elsősorban szobrászként ismert. Fával és kővel is dolgozik; specialitásai a gyökérszobrok. Egy időben cikkeket is írt a helyi, bátai újságba. Legismertebb alkotása a lakóhelyén 2011-ben felállított, Hunyadi Lászlót ábrázoló köztéri szobor. – Húsz kiállításom volt, az első 2000-ben Stekly Zsuzsával és Reisz Tamással együtt a vármegyei kórház folyosógalériájában. Az utolsó hatvanéves koromban, 2015-ben Szekszárdon, a Babitsban. Azt életműtárlatnak szántam. Volt fa is, kő is, körülbelül harminc szobor.