– Utolsó helyen állunk a bajnokságban, ennél rosszabb nem is lehetne. Ha más helyzetben veszem át a klubot, akkor azt mondanák, hogy beleültem a jóba. Így viszont rajtam múlik, hogy a rosszból jó legyen. Pozitív szemléletű ember vagyok, most is igyekszem megtalálni a pozitívumot.