Nagy-Cseke Edina, Fonyódi Kata és Fézler Fanni után további három kulcsjátékosára nem számíthatott Micskó Márk a zalaegerszegiek elleni találkozón, melyet ennek ellenére irányított a Szekszárd, a középmezőnyhöz tartozó ellenfele a kontrákra rendezkedett be. Ebből volt is egy-két komoly helyzete a Zetének, a találkozót viszont már az első félidőben lerendezhette volna az UFC. A gól nélküli játékrész után beszorította ellenfelét a hazai gárda, mely szöglet után a hajrában megszerezte a vezetést, nem sokkal később pedig egy bombagóllal le is zárta a találkozót.