– Tudtuk, hogy gyors játékot játszanak, ezt talán ők csinálják a legjobban a mezőnyben. Arra törekedtünk, hogy kevés gyors indítást kapjunk, de így is voltak időszakok, amikor átgázoltak rajtunk. Az első negyed rosszul sikerült, nem vállalkoztunk dobásokra. A második játékrésztől viszont védekezésben is összekaptuk magunkat, labdákat szereztünk, elbizonytalanítottuk őket és támadásban is mutattunk szép megoldásokat – mondta a 16 pontig és 4 labdaszerzésig jutó Studer Ágnes.



Az előzetesen várható vereség ellenére Djokics Zseljko pozitívumot is le tudott vonni a találkozón látottakból.



– Minőségben látszott a különbség a pályán, a prágai egy Euroliga Final Four-os csapat. Szinte valamennyi mutatóban fölénk nőttek a csehek, de mi több labdát szereztünk, ami mutatja, hogy az utolsó pillanatig nem adtuk fel. Régóta nem tudunk rendesen edzeni, kevesen vagyunk. Jó lett volna, ha lett volna időnk felkészülni erre a mérkőzésre, akkor nem lett volna ekkora a különbség. Jót fog tenni az öt nap kikapcsolódás a csapatnak – nyilatkozta a szekszárdiak vezetőedzője.



Az A-csoport állása: 1. Jekatyerinburg 20, 2. Praha 18, 3. Salamanca 16 (9 mérkőzés), 4. Montpellier 15, 5. TTT Riga 14, 6. MBA Moszkva 12, 7. Venezia 12 (9 mérkőzés), 8. Szekszárd 10 ponttal.



A KSC január 12-én 18 órai kezdettel az MBA Moszkva együttesét fogadja.