– Szombaton tétmeccsen is bemutatkozik az ASE kispadján, a tabellán ötödik helyezett DEAC-ot fogadják. Mit remél a találkozótól?

– Alaposan fel fogunk készülni. Ők is edzőt cseréltek, a görög Jorgosz Vovorasz kiváló szakember (Milenko Topics a szegediektől elszenvedett 79–97-es hazai vereség után mondott le – A szerk.), ráadásul új irányítójuk is van Josh Hagins személyében. Hozzánk is érkeztek új játékosok, Deshon Taylornak és Kenneth Goinsnak ez lesz az első mérkőzése paksi színekben. Jó csapat a DEAC, tele remek játékosokkal, de azt is látom, hogy mik a gyenge pontjaik. Ezeket szeretnénk kihasználni a szombati bajnoki mérkőzésen.