– Felnőttcsapat vezetőedzőjeként első félévét teljesítette a szekszárdi kispadon. Mennyire elégedett a produkcióval?

– A teljes őszi szezonban hullámzó volt a játékunk, de két jó mérkőzést ki tudnék emelni: a Nagyatád elleni 33–14-es és a Nagykanizsával szembeni 33–17-es győzelemkor nyújtottunk olyan teljesítményt, ami elvárható a csapattól. Emellett a Pécs ellen 30–26-ra megnyert idegenbeli rangadó is meghatározó volt – fogalmazott lapunknak Bordán Anna, az NB II.-es Szekszárdi Fekete Gólyák KC vezetőedzője. – A fehérváriak ellen voltunk viszont a legmélyebben, ott nyújtottuk a leggyengébb teljesítményünket, ami végül egygólos vereséghez vezetett.

– Tíz győzelemmel és egy vereséggel a tabella élén telelve aligha lehet hiány­érzete.

– Pedig van. Az említett hullámzó teljesítménynek, ami a mérkőzéseken belül, csapatszinten és egyénileg is megmutatkozott, nem tudtuk megfejteni az okát. Jól kezdünk, aztán összeesik a csapat, vagy fordítva. Húsz percig koncentráltan játszunk, utána legtöbbször az erőnlétünk húzott ki a csávából. A felkészülés alatt és a tavaszi szezonban azon dolgozunk majd, hogy ne legyen ilyen hektikus a játékunk.

– Nagy volt a játékosmozgás, az összeszokottság hiánya nem vezethető erre vissza?

– Nagy Szilviát és Szabó Jankát nehéz pótolni, de az érkezők, így Fehér Tímea, Gulya Krisztina, Schell Gabriella és Rácz Adrienn gyakorlatilag hazatértek, hiszen játszottak már nálunk. Ezért gyorsan összeszoktak a lányok, és a csapategység is jó. A nyári alapozásunk is jól sikerült, s ahogy az előbb is mondtam, több mérkőzésünket is annak köszönhetően nyertünk meg, hogy edzettebbek voltunk ellenfelünknél.

– A téli szünetben várható változás a keretben?

– Nem jön és nem tudok róla, hogy valaki távozna, ugyanezzel a kerettel folytatjuk tovább. Teljesen nem állunk le, a két ünnep között átmozgató edzések lesznek, január elején pedig teljes erőbedobással készülünk a február közepén kezdődő tavaszi idényre. Lesznek felkészülési mérkőzéseink is, de pontosat még nem tudtok ezzel kapcsolatban mondani.

Női NB II., Délnyugat, az állás

1. Szekszárd 11 10 0 1 355–237 20 2. PEAC 11 10 0 1 346–246 20 3. Nagyatád 11 8 1 2 324–295 17 4. Fehérvár U22 11 7 2 2 349–318 16 5. Rákosmente 11 6 2 3 314–320 14 6. DKKA U22 11 6 1 4 366–312 13 7. Pázmánd U22 11 3 3 5 285–296 9 8. Hévíz 11 4 1 6 292–344 9 9. Siófok U22 11 2 1 8 328–377 5 10. Nagykanizsa 11 2 0 9 260–314 4 11. Balatonboglár 11 0 3 8 238–329 3 12. Marcali 11 1 0 10 264–333 2

Az ősz számokban

A szekszárdiak szerezték a második legtöbb, s kapták a legkevesebbet gólt. A góllövőlistán 70 találattal Fehér Tímea áll a legelőkelőbb helyen (8.), közvetlenül mögötte egy góllal lemaradva követi őt Csajkó Eliza. A házi mesterlövészek listáján Lengyelfalusy Vivien 57-tel a harmadik.