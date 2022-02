– Mivel null–nullról indul a találkozó, egyenlő esélyeink vannak a győzelemre, ugyanakkor be kell látni, hogy az ország legjobb csapatához megyünk. Biztos jó hangulat lesz, a Fradi hazai pályán mindig felszívja magát, pláne most, hogy ennyire kiélezett helyzetben vannak a tabellán. A mi játékunkkal viszont bármikor bárki ellen lehet san­szunk. Törökországban láthattuk, egy orosz első osztályú csapattal is fel tudjuk venni a versenyt, sőt le is tudjuk győzni (az FC Ufát 2–0-ra verték – a szerk.). Védekezésben nagyon koncentrálnunk kell, minimális hiba sem fér bele. Együtt kell mozognunk, és a lehetőségeinket könyörtelenül ki kell használnunk – mondta Nagy Richárd.