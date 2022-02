Halász – aki civilben vagyonőrként dolgozik az atomerőműben – most azért is bizakodik, hogy meg tudják tartani a gálát, mert a Szekszárdi Sportközpont is beszállt a szervezésbe, s talán így a szponzorok is könnyebben állnak majd a rendezvény mögé.

Az biztos, hogy nem menne rossz helyre a pénz, az Atomerőmű KSC Szekszárdon kívül csak ezek a gálák tudnak ezernél is több embert megmozgatni – ahogy a múltban akadt is olyan, amelyen egy gombostűt sem lehetett volna leejteni a városi sportcsarnokban.