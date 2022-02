– Nem szerettem volna, hogy teher legyen számomra a versenyzés, de kiderült, hogy ez nagyon is nekem való és azóta elég szép eredményeket sikerült elérnem. Korábban az INBA (International Natural Bodybuilding Association – A szerk.) szövetség versenyein indultam, ahol csak naturál kategória volt, azt dopping- vizsgálat is megelőzi. Semmilyen doppingszert nem használhatnak a versenyzők és ezt ellenőrzik is. Volt például vizelet- és hazugságvizsgálat is.