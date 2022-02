A korábbi kiváló labdarúgókat, köztük egykori NB I-es játékost is felvonultató Old Brothers ezúttal is kiemelkedett a mezőnyből, és zsinórban a negyedik bajnoki címét zsebelte be. Hibátlan teljesítménnyel lett bajnok, az ezüst­érmesnél is több mint kétszer annyi pontot gyűjtve.