Szerdán reggel jelentették be, hogy Bojan Lazics lett az NB III-as bajnokság Középcsoportjában újonc Gerjeni SK vezetőedzője. A 47 éves szerb szakember aznap este már találkozott is a játékosokkal és az első edzést is megtartotta új csapatánál.



„Mindent tudok a csapatról, az osztályról, és amit kell, azt tudom az ellenfelekről – kezdte a sajtótájékoztatón Bojan Lazics. – Számomra nem ismeretlen ez a szituáció, hiszen korábban Sárváron kétszer is ilyen nehéz helyzetben voltunk, és mindkét alkalommal sikerült kivívnunk a bent maradást. Nehéz a feladat, de a foci azért szép sport, mert ha az ember nagyon akarja, akkor a lehetetlenből is lehet szép dolgokat kihozni. Kevés pontunk van, sokat kell szereznünk ahhoz, hogy sikerüljön, de mindent meg fogunk tenni azért, hogy a Gerjeni SK az új idényben is a harmadik vonalban szerepelhessen” – mondta.



A vasárnapi ellenfélhez, az MTK-hoz érzelmileg is kötődik Bojan Lazics.



„Amikor Magyarországra jöttem futballozni, az MTK volt az első itteni csapatom – folytatta. – Ismerem a klub filozófiáját, tudom, hogy mire képesek, és láttam a múlt heti, Ferencváros elleni bajnokijukat is. Kevés időnk volt, de hiszem, hogy már a hétvégén sikeresek tudunk lenni. Nem akarok egyből nagy terheket rakni a futballisták vállára, elsősorban pszichésen igyekszem hatni rájuk” – fogalmazott a szakember.



Arról, hogy milyen edzőnek tartja magát, azt mondta, olyannak, akinél rend van az öltözőben, a pályán és a pályán kívül is, ugyanakkor a játékosokat partnernek tekinti. Mint fogalmazott, nála csak az elvégzett munka számít, mert ez a siker titka.

Ez a program

NB III, Középcsoport, a 23. fordulóban. Február 27., vasárnap: Ferencváros II–Szekszárdi UFC 11 (Vezeti: Molnár Réka), Vác FC–Paksi FC II 14 (Vezeti: Altorjay Áron). MTK Budapest II–Gerjeni SK 14 (Vezeti: Virág András).

NB III, Középcsoport, az állás