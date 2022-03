Igazi világsztárokkal érkezett meg tegnap a megyeszékhelyre a Galata, ahogy azt már meg is írtuk, elég csak az amerikai Kelsey Plumot, vagy a szerb Tina Krajisnik-Jovanovicsot kiemelni. Érdemes leírni és megjegyezni a török Pelin Bilgic nevét is, aki az Euroliga gólpassz­listáján az első helyen áll, illetve Merve Aydinét, aki 2018 januárjában még a Hatay játékosaként léphetett be a szekszárdi városi sportcsarnok ajtaján. A FIBA szakírója a nyolcas mezőnyben jelenleg a Galatasarayt tartja a legerősebb gárdának, s első helyre tette az erősorrendben. A KSC Szekszárdot ezzel szemben utolsóként rangsorolta.