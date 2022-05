Véglegesen lezárul egy korszak a Harcosok Éjszakája elnevezésű küzdősportgála-sorozattal. A népszerű eseményt legutóbb 2018-ban sikerült tető alá hozni, korábban az anyagiak hiányában voltak kénytelenek lefújni a szervezők, majd pedig a koronavírus-járvány szólt közbe. Ezúttal minden akadály elhárult, a szponzorok odaálltak a rendezvény mellé, ahogy a város is támogatásáról biztosította a szervezőket. Jön a jubileumi, tizedik esemény, amelyik a mostani szervezőcsapat szerint az utolsó lesz a sorban. Több gálát ezen a néven, s ilyen formában ők nem rendeznek.

Emiatt is lesz emlékezetes a május 28-i este és éjszaka, hiszen ezen köszönnek el a közönségtől a szekszárdi kedvencek. Halász Gábor, Novák György, Erickles Torres és Orsós Attila is kötelek közé lép (Orsós István is bunyózott volna, de ő visszalépett), illetve bokszolni fog a hidasi illetőségű, de a tolnai megyeszékhelyen készülő Kovács László is. Az amatőröknél pedig az új generáció egyik jeles szekszárdi képviselője, Nagy Ramóna mutatja meg magát.

Ahogy a korábbi gálákon megszokhattuk, ezúttal is lesznek K1-es és MMA-meccsek is, s ugyanúgy az amatőrökkel indulnak és a profikkal zárulnak a küzdelmek, ahogy az az előző kilenc rendezvényen is történt.

Az biztos, hogy Halász Gáborra nem vár könnyű feladat, hiszen az a Bán Gábor lesz az ellenfele, aki K1-ben négyszer nyerte meg a magyar bajnokságot. A szlovák licenccel rendelkező harcos húsz kilóval nehezebb Halásznál, akinek ezáltal alaposan fel lesz adva a lecke.

A 44. évében járó „Fisherman” az eddigi kilenc meccsét megnyerte – ebből öt idő előtt ért véget – a szekszárdi gálán (pályafutása során 39 győzelmet szerzett, ebből tizenhetet KO-val, és 19 vereséget szenvedett). A győztes sorozatot 2011-ben az albán Xhavit Visoka ellen kezdte építeni, majd még abban az évben Szalai Viktort, aztán Rostás Lázárt (2012), Béres Zoltánt (2013), Felly Manaziát (2013), Pintér Attilát (2014), Huszka Attilát (2015), ismételten Szalai Viktort (2016), végezetül pedig Szabó Rolandot (2018) verte meg. Ez utóbbi volt Halász Gábor eddigi utolsó fellépése.

Mint megtudtuk, jó esély mutatkozik rá, hogy egy nemzetközi szervezet övéért szálljon ringbe a főmeccs két résztvevője, de ez még szervezés alatt áll. Az biztos, hogy legalább nyolcmenetes lesz majd a találkozó. A többi fellépőnek egyelőre nincs ellenfele, az egyeztetések zajlanak, a következő napokban ígérnek tájékoztatást a szervezők. Az első meccs a gálán várhatóan este öt órakor kezdődik, a profi összecsapásokat a tervek szerint este nyolc felé vívják majd.