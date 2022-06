– A PSC büszke rá, hogy a 2015-ös megalakulása óta évről évre egyre több gyermeknek nyújt sportolási és versenyzési lehetőséget, legyen szó bármelyik korosztályról – mondta a Tolnai Népújságnak Andorka Gábor. A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium igazgatója, az egyesület elnöke kifejtette, 2018-ban kapcsolódott be az egyesület a bajnoki rendszerbe, ahol egyre meghatározóbb szerepet tölt be.

A legkisebbek számára, a leginkább kezdők alkotta U12-es korosztálynak elsődleges célként és feladatként azt tűzte ki Pechár-Varga Tímea edző, hogy megszerettesse a gyerekekkel a rendszeres testmozgást, fizikai aktivitást, továbbá a röplabdázás alapérintéseinek magabiztos és szilárd elsajátítását, ami elősegíti a további korosztályokba való feljebb lépés lehetőségét és a folyamatos fejlődést. Az egyesületet minden korosztályban (U13-U15-U17-U19) képviseli lány-, illetve fiúcsapat az országszerte megrendezett versenyeken, illetve bajnokságokban.

A női vonalon Kaufmann Kata edző hozzáértő irányításával zajló rendszeres edzéseknek és versenyzéseknek köszönhetően jelentős fejlődésen mentek keresztül a versenyzők és értek el kiemelkedő eredményeket minden utánpótlás-korosztályban. A teljesség igénye nélkül: az U19-es lánycsapat a másod­osztályban szerepelt, ahol a figyelemre méltó 7. helyet tudták megszerezni az ország akadémistacsapatai mögött. A lányok a fordulók alatt végig partiban voltak az ellenfeleikkel, gyakran csak nüanszok döntöttek a meccsek végkimeneteléről.

Az U17-es lányok is keményen dolgoztak ebben az idényben is, őket a harmadik osztályba nevezte edzőjük, ahol a 6. helyet sikerült megkaparintaniuk. Az U15-ös csapat a PEAC Liga Bajnokságában vett részt hétről hétre, ahol a kitartó munkának és küzdeni akarásnak köszönhetően felértek a dobogó második fokára, ezzel szerezve a bajnoki ezüstérmet. A legkisebb, U13-as korosztálynak ez volt az első bajnokságban eltöltött idénye és az edzői bizalmat mi sem bizonyítja jobban, hogy rögtön a másodosztályban kellett helytállniuk. A lányoknak gyakran erő- és magasságkülönbséggel is meg kellett küzdeniük a bajnoki fordulók alatt, de gyakorta okoztak meglepetéseket a tapasztaltabb ellenfeleiknek.

Fiú oldalon Máté Norbert és Breuer Orbán Károly edzőpáros szakértő és kitartó munkájának is meglett az eredménye. Az U15-ös fiúcsapat a Tatár Mihály OGYB III. osztályában az előkelő negyedik helyen végzett. Meccsstatisztikájuk pozitív mérleggel zárult, ugyanis 13 nyert és 9 bukott meccsel büszkélkedhetnek. Az U17-es fiúcsapat igazán kiemelkedő és lehengerlő szezont tudhat maga mögött. Szinte tökéletes teljesítményt nyújtottak az idei versenyidőszakban, ugyanis mindössze egy vereséggel zárták a 23 meccsből álló bajnokságot és ezzel a III. osztály nyugati csoportját fölényesen megnyerték.

A legidősebbek, az U19-es fiúcsapat, a dr. Tarnawa Ferdinánd OIB II. osztályában az igen sűrű mezőnyben 17 együttesből a 6. helyen végeztek. A fiúk számtalan megpróbáltatás és kemény csaták után 18 mérkőzésükből tízszer győztesen hagyták el a pályát. Az ifjú tehetségek a Diákolimpiákon is kiemelkedően szerepeltek, ugyanis a III., IV. és VI. korcsoportos fiú- és lánycsapatok mindegyike megyei bajnok lett, majd valamennyien harmadik helyezést ért el az elődöntőkön.

A gyermekek kitartásának és elköteleződésének köszönhetők ezek a sikerek

Andorka Gábor arról is beszámolt, hogy a teremröplabdázás mellett a strandröplabdázás fortélyait is elsajátítják a versenyzők, aminek egyik jelentős visszacsatoló eseménye a Strandröplabda Diákolimpia országos döntőjén való kirívó szereplés is. A fiúcsapatok közül magabiztos játékkal a dobogó legfelső fokáig menetelve a IV. és V. korcsoportban szereplő petőfis csapatok országos bajnokok lettek, továbbá a III. és V. korcsoportos versenyzők pedig harmadik helyezést értek el. A lánycsapatoknak nem sikerült éremmel hazaérkezni, de a harmadik korcsoportos lányegyüttes megszerezte a kimagasló negyedik helyezést. Az edzői gárda fontosnak tartja a folyamatos fejlődést, az élethosszig tartó tanulást, ezért rendszeresen továbbképzésekre is járnak, hogy a sportágbeli fejlődéssel lépést tudjanak tartani.

A tartalmas és eredményes versenyidőszak méltó lezárásaként az egyesület elnöke minden versenyző és edző számára szervezett egy évzáró rendezvényt, amin közel 80 fő vett részt. A találkozón minden edzőnek lehetősége nyílt a saját tanítványairól, eredményeiről elmondani egy összefoglaló évértékelő beszédet, amiben megfogalmazták az idei időszak tanulságait, levont következtetéseket, illetve újabb elérendő célokat tűztek ki a következő időszakra.

Az évzáró eseményen elhangzott, hogy Andorka Gábor, illetve az edzők is azt remélik, hogy a következő idényben sikerül továbbfejlődni és még jobb eredményeket elérni amellett, hogy minél több gyermek számára nyújthatnak mozgási lehetőséget.

– Folyamatosan fejlődik az egyesület, egyre eredményesebb, ami köszönhető a kitartó és belefektetett munkának, az edzői stábnak, a biztos háttérnek, amit az elnökség nyújtani tud, és nem utolsó sorban a gyermekek kitartásának és a röplabdázás iránti elköteleződésének – összegezte az elnök.