A konfliktus kiindulópontja 2019-re tehető, amikor – sokak számára teljesen váratlanul – leváltották a serdülőválogatott edzőjét, Vitsek Ivánt, mondta el a szekszárdi reménység edző-édesapja, Kizakisz Georgiosz az Utánpótlássportnak.

„Nagyon jó viszonyt ápoltunk vele, kéthetente jártunk a Statisztikába edzésre – kezdte. – Nikosz remek edzőpartnerek ellen fejlődhetett, és kisújoncként már a serdülők közé is meghívták. Majd, amikor Lakatos Gyula szakágvezetőként átvette az irányítást, a válogatott edzései átköltöztek a KSI-be. Ami önmagában már csak logisztikailag megnehezítette a dolgunkat, hiszen a Statisztikában aludtunk Nikosszal, és a többi gyerekkel együtt őt is minden nap át kell vinni az Istvánmezei útra, ahol viszont szinte soha nem volt minőségi edzőpartner, Nikosz mindenkinél előrébb tartott a mezőnyből. Pázsy Ferenc igyekezett segíteni nekünk, de azt vettem észre, hogy ezek a gyakorlások nem adnak hozzá túl sokat a fiam fejlődéséhez.”

Kizakisz idén áprilisban egyesben, párosban és vegyes párosban is ezüstérmet szerzett a mohácsi országos bajnokságon.

„A 2019-es szombathelyi nemzetközi bajnokság előtt például többhetes edzőtáborba vonultak a válogatottal – folytatta. – Ezután Nikosz olyan állapotban érkezett meg a versenyre, hogy gyakorlatilag nem tudta átütni a labdát. Teljesen kimerülten, tompán játszott. A nála gyengébb képességűektől is kikapott. Ekkor kezdtem teljesen elveszteni a hitemet abban, hogy a válogatottban tényleg értenek hozzá, miként kellene felkészíteni a gyerekeket. Majd néhány hónap elteltével kiderült, öthetes edzőtábort tartanak az Eb-előtt. Tisztában voltam vele, hogy Nikosz nem fogja végigbírni ezt az időszakot sem fizikailag, sem mentálisan, vagy ha végigcsinálja, biztosan nem fog tudni teljesíteni az Európa-bajnokságon. Hosszas gondolkodás után végül nem engedtem el a válogatottba. Mindez már két éve történt, de azóta nem beszéltem senkivel a szövetség részéről.”

Azóta az édesapa rendre elégtételt érez, ha a fia válogatott játékosok ellen bizonyít. „Nincs jobb érzés annál, mint amikor a fiam válogatott játékost legyőz a versenyeken. Ez mindig visszaigazolás, hogy mégiscsak jól tesszük a dolgunkat. Idén Nikosz összesen hat serdülő- vagy ifjúsági válogatottal találkozott, abból ötöt megvert, kizárólag Szántosi Dávidot nem tudta felülmúlni. Az U15-ös ranglista éllovasa, Lei Balázs ellen is nyert már, de persze volt olyan is, hogy kikapott tőle. Nemrégiben az ob-n nagyon szoros, ötjátszmás meccset vívtak a döntőben – akkor végül Lei diadalmaskodott, ám az is látszik, hogy így sem vagyunk lemaradva. Saját kútfőből dolgozunk, de úgy tűnik, nem végzünk rosszabb munkát, mint ami a válogatottban zajlik.”

Lakatos Gyula szakágvezető azt mondta az oldalnak, hogy az edző-édesapa bele akart szólni a válogatott edzésprogramjába, s ez szerinte szakmailag elfogadhatatlan.