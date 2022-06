Széles mosollyal az arcán lépett be a kakasdi sporttelep kapuján Dárdai Pál. Az egykori szövetségi kapitány és Hertha-edző szinte már hazajár Kakasdra, ahol korábban kétszer is játszott gálameccset az általa és Bakalár László által megálmodott gálacsapat. Először 2019-ben, majd 2020-ban, s előbb kilenc (9-1), majd tíz (10-4) góllal örvendeztette meg a közönséget.

„Mindig örömmel jövünk ide, mert szeretettel fogadnak, s ami nem mellékes, remek ételekkel is várnak bennünket - mondta Dárdai Pál, aki ezúttal nem csak kedvenc galuskáját fogyaszthatta el, de belekóstolhatott a Mucsi-féle kőlevesbe is. Varga János, a klub utánpótlásedzője a mesének megfelelően még egy nagy követ is belefőzött, mi is megízleltük, tényleg kiválóra sikeredett.

"Idén megdöntjük az eddigi gólcsúcsot" - mondta cinkos mosollyal kísérve Bakalár László, s a "tanítványok" a menedzser nagy örömére be is váltották a jóslatot. Az első és a második félidőben is hatig jutottak, márpedig tizenkét gól az egy tucat. Olykor végletekig kijátszott akciók végén találtak be, de lőttek gólokat távolról is, volt köztük remek fejes, és fineszes megoldásokból sem volt hiány. Abban mindenki egyetértett, hogy az egyik szebb volt mint a másik.