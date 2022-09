Mini világbajnokságnak is nevezhetnénk az E-sport életében ezt a megmérettetést, ugyanis a hivatalos világbajnokságra való kijutáshoz szerezhetnek itt a versenyzők kvalifikációs pontokat. A Team East nevű csapat négy magyar fiúból állt össze. Fontos megjegyezni, hogy ők különböző országokban élnek, de az internetes összeköttetésnek köszönhetően az éterben elvesznek az országhatárok.

Tóth Imre, a Szekszárdi Gamer Egyesület elnöke elmondta, ez a mostani eredmény nemzetközi szinten is elképesztő eredmény és nagyon büszke arra, hogy a világ élmezőnyébe tartozó Botos Balázs, a Team East egyik tagja is az ő egyesületéhez tartozik.

– Balázs a Vajdaságban él, nem tartozott egyik egyesülethez sem, ezért „lecsaptam” rá és meggyőztem, hogy segítsük egymás munkáját, így szerződött le hozzánk. Csodálatos, hogy az online teret ilyen jó dolgokra is lehet használni és nagyon örülök, hogy a kapcsolati hálóm is egyre nő. Ezek a fiúk már a világ elit esportolói közé tartoznak, nagyon reméljük, hogy ez az eredmény csak a kezdet – mondta az egyesület elnöke.

Botos Balázs megkeresésünkre elmondta, már huszonnégy éve annak, hogy beszippantotta őt a számítógépes játékok világa. – Esport játékokkal tizenöt éve kezdtem el foglalkozni. Nincs kifejezetten kedvenc sportágam. Nagyon örülök, hogy a Szekszárdi Gamer Egyesület tagja lettem, kölcsönösen segítjük egymást Imivel – mondta Botos Balázs.

A mostani háromnapos tornán az ezüstéremmel együtt hétezer-ötszáz dollárt vihetett haza a négy fős csapat. A jövőben további nemzetközi versenyek is lesznek, ahol kis megyénkből is lesznek résztvevők, ezzel is öregbítve a szekszárdi gamerek hírnevét.