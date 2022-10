A találkozó első gólját Máté Norbert szerezte büntetőből, majd Karszt László fejesgóljával döntetlenre mehettek pihenőre a felek. Az iramra nem lehetet panasz a találkozón, a börzsönyiek támadtak többet, míg a két kapufát is szerző vendéglátó inkább kontrákból próbált veszélyt teremteni. Egy ilyen helyzetből vezethette volna egy az egyben kapura a labdát a madocsai játékos, de les miatt megállította a játékvezető a próbálkozást. Néhány hazai szurkolónál itt szakadt el a cérna, s „találták meg” a partjelzőt. A hajrához érve a meg nem adott tizenegyesnél egy felháborodott néző szaladt be a pályára, majd a partjelzőt sörrel spriccelték le, ami miatt a játékvezető a 80. percben félbeszakította a mérkőzést, számolt be a történtekről tudósítónk.

Madocsa SE–Bonyhád-Börzsöny SE – félbeszakadt

Madocsa, v.: Vámosi A. (Szabó J., Deutschmann)

Madocsa: Bérdi – Nickl, Varga T., Kern T. (Éger L., 53.), Karszt L., Gondos – Herger, Wenhardt (Eke, 53.), Araczki A. (Váli, 76.) – Böde I., Besenczi I. Edző: Böde Dániel

Bonyhád-Börzsöny: Ladányi – Baranyi (Takács B., 68.), Fazekas T., Máté N., Guzorán P. – Bogos, Pechár (Bece, 26.), Tóth R., Buzás T. – Kósa, Erős (Bajkai, 76.). Edző: Töttős László

Gólszerzők: Kraszt L. (43.), illetve Buzás T. (30., 11-esből)