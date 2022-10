„Érezhető volt a játékunkon, hogy hétköznap is pályára léptünk – kezdte értékelését Djokics Zseljko, a szekszárdiak vezetőedzője a 98–52-re megnyert találkozót követően. – Nem szoktam két perc után időt kérni, de most mérges voltam, mert puhán kezdtünk, de aztán sikerült ritmust váltanunk. A második negyedben a cserék tették hozzá a közel húsz pontos különbséget. Látványos meccs volt, hiszen húsz tripla született, s jó dobóformát mutattunk, hiszen csak ezeknek közel ötven százalékát értékesítettük. Örülök, hogy sokkal több lepattanót szedtünk, mint ellenfelünk, az agresszív védekezésünket pedig jól tükrözi, hogy majdnem harmincszor adták el a labdát a vendégek. Azonban sokat kell még dolgozunk, nem könnyű támadó játékosokból védőcsapatot csinálni, de most több mint egy hetünk van erre is készülni a Miskolc elleni rangadó előtt” – tette hozzá a szakember.