Alba Torrens is a társakkal végezte a bemelegítést, pedig kedden este még az a hír járta, hogy a spanyol klasszis egyelőre nem tudja vállalni a játékot. Az orosz Jekatyerinburtól hazatérő bedobó az első két meccsen nem játszott a Valenciában, a kezdés előtt egy órával kiadott keretben azonban már az ő neve is ott volt.

Bálint Rékáé ellenben nem került be a szekszárdiakéba, a kapitány a török Fenerbahce elleni El-meccsen eltörte a vállcsontját – rá egy ideig nem is számíthat Djokics Zseljko. A meccsre azonban a társaival tartott, hogy ma mással nem is lelkiekben segítse csapatát.

Jó volt látni, hogy a KSC nem ijedt meg az impozáns valenciai csarnokban, keményen, határozottan kezdtek a Studer Ágnesék – különösen a Fener ellen nemzetközi pontcsúcsot elérő Goree Cyesha volt elemében, két duplájának is köszönhetően 6–2-re ment a Szekszárd.

A felvezetőben azt írtuk, hogy a spanyolok jól dobják a triplákat – nos, ebből semmit sem mutattak a meccs elején. A meccs első hármasát az első negyed végén Victoria Vivians vágta be, ezzel nyerte meg 12–6-ra az első felvonást a KSC. Az, hogy hat pontot dobtak a spanyolok mindenképpen a szekszárdiak dicsérete, még akkor is ha pocsék dobóformában kezdett a Valencia.

Goree Cyesha arcáról mindent le lehet olvasni: ez egy olyan meccs volt, amit meg lehetett volna nyerni

Fotós: FIBA

Jól játszott a KSC, szépen jöttek a figurák, s mindig akadt olyan játékos, aki felismerte a helyzetet, s értékesítette a ziccert. Jött is a sztár, Alba Torrens, aki gyorsan össze is kapta csapatát. Pillanatok alatt bevágott két duplát és egy triplát – érezhetően más lett vele a Valencia játéka.

Fel is jöttek lőtávolba a spanyolok, de a KSC nem engedett, továbbra is fegyelmezetten, rendkívül jól védekezve játszottak a kékek, igaz a spanyolok is szigorítottak, alig akadt tiszta dobóhelyzet. Meg kellett dolgozni minden egyes pontért, de Goree Cyesha és Ruthy Hebard dolgozott is rendesen a palánkok alatt, ha pedig nem ők, akkor a második hullámban érkező Mányoky Réka talált be.

A fordulás után ott folytatta a KSC, ahol abbahagyta, a spanyolok pedig megint megrekedtek. El is húztak megint a kékek, akik a 23. percben már nyolccal vezettek (35–43), elsősorban Goree remeklésének köszönhetően. Vissza is küldte a spanyolok mestere Alba Torrenst, de most ő sem tudott segíteni. Mert bár olykor feljöttek két pontra a spanyolok, a KSC rendre tudott újítani, így több mint biztató volt a záró felvonás előtt az ötpontos előny.

Egészen a negyed közepéig bizakodhattunk, sőt több volt ez mint bizakodás, amikor 58–48-ra vezetett a KSC, szinte minden szekszárdi drukker a tenyerét dörzsölte. Hogy mi történt ezután a szekszárdi csapattal, nem lehet tudni, mindenesetre, mintha elvesztették volna a fonalat Miklós Melindáék, akik láthatóan elfáradtak, a jóval hosszabb paddal rendelkező Valencia pedig egyre inkább felpörgött, s előbb egyenlített, majd fordított, mégpedig egy 20–0-s rohammal (68–48).

Innen pedig már nem volt visszaút, a Valencia nyert, a KSC játékosai pedig azzal vigasztalódhatnak, hogy harmincöt percig kiválóan játszottak egy nagyszerű csapat otthonában. Ezt a harmincöt percet tovább kell vinni szombatra, a Sopron Basket elleni NB I-es rangadóra, az utolsó ötöt pedig el kell felejteni. Pontosabban ki kell elemezni, hogy többet ilyen ne forduljon elő. Aztán lehet elfelejteni.

A szekszárdiak jövő szerdán a görög Olimpiakosz csapatát látják vendégül az Euroliga 4. fordulójában.

Női kosárlabda Euroliga, A-csoport, 3. forduló

Valencia Basket–Atomerőmű KSC Szekszárd 74–59 (6–12, 24–21, 18–20, 26–6)

Valencia, Pabellon Municipal Fuente de San Luis.

Vezette: V. Jevtovics (szerb), V. Vavrova (cseh), A. Stan (román).

Valencia: CASAS 12/3, Romero 8, SALVADORES 13/3, COX 15/9, Carrera 7/3. Csere: Gülich 4, Lamana, Christinaki, Buenavida 5/3, TORRENS 10/6, Fam.

Szekszárd: Studer Á. 6, Boros 3/3, VIVIANS 14/9, GOREE 11/3, Hebard 8. Csere: MÁNYOKY 4, Miklós 6/6, Wallace 7.