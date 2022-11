Egy dombóvári fiatal is letette a névjegyét a Sahl Hasheesh-ben (Gurdaka) megrendezett Ironman Egyipt 70,3 versenyen. Tóth Diána az IronKids futamban állt rajthoz a 12 és 17 éves lányok között, és a harmadik helyen végzett. A nemzetközi mezőnyben a dombóvári születésű versenyzőt csak két hazai sportoló tudta megelőzni. Fő számában, az úszásban még elsőként sétált ki a Vörös-tengerből, később a futásban két helyi induló is lehajrázta, de így is olyan eredményt ért el, amire nagyon büszke lehet – írták a közösségi oldalon.