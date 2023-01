„Amit a rajt előtt is kiemeltem, a két irányítón sok múlik majd, Portugália ellen pedig rengeteg labdát adtunk el – elemezte lapunknak a portugálok ellen 27–20-ra elveszített utolsó csoportmérkőzést Bán Tamás. – Azt is látni lehetett, hogy agyon videóztak minket, amit Szita Zoltán az izlandi kapusnak belőtt, azt Ferreira megfogta. Nem sok közünk volt a mérkőzéshez, az átlövések nem ültek, támadásban nem tudtunk megújulni, ezzel pedig a kezdeti jó védekezésünket is lehúztuk.”

A Hőgyészi SC vezetőedzője felhívta a figyelmet arra, hogy amíg a fiatal portugál keret nagy része hazai klubokban együtt és a Bajnokok Ligájában játszik, addig a magyar válogatottban kevesen mondhatják ezt el magukról. Hozzátette, ez figyelhető meg a női vonalon is, a nemzeti csapat keretét az Európa-ligában szereplő Mosonmagyaróvár és Debrecen adja, míg a két álló BL-résztvevő klub, a Győr és a Ferencváros légiósaikat „készíti fel” a nagy tornákra.

„A portugálok elleni vereséggel minimálisra csökkent az esély, hogy olimpiai selejtezős helyért játsszunk – folytatta Bán Tamás. – A brazilokat meg kell verni, a svédektől pedig pontot kell rabolni ahhoz, hogy legyen értelme a matekozni, de a masszív játékosok alkotta Zöld-foki szigetek is kemény falat lesz, akit a dél-amerikaiak csak két góllal vertek. Azzal, hogy harmadikként jutottunk túl a csoportból, a sorsolásunk sem kedvező, hiszen először az Európa-bajnok skandinávokkal játszunk, akik mellett a hazai pálya is szól” – fogalmazott, emlékeztetve, hogy ötven percig Izland ellen is szenvedtünk, a végén Bodó Richárd átlövéseivel és Mikler Roland bravúrjaival fordítottunk és nyertünk végül 30–28-ra.

Chema Rodriguez szövetségi kapitány együttese szerdán 20.30 órakor a svédekkel mérkőzik meg, pénteken Brazíliával játszanak (18 óra), a középdöntöntőt vasárnap a Zöld-foki szigetek ellen zárja (15.30). A negyeddöntőbe csoport első két helyezettje jut.

