Újabb alsóházi rangadó várt a majosiakra, ráadásul a klub Facebook-oldala is úgy harangozta be az összecsapást, hogy „hatpontos” meccset játszanak majd a világoszöldek. A találkozó előtt a dabasiak úgy álltak négy ponttal a majosiak mögött, hogy egy mérkőzéssel kevesebb állt a nevük mellett a tabellán.

Kellett tehát nagyon a győzelem, s ezt végül ki is harcolták a majosi legények! Az első félidőben is inkább ők kezdeményeztek, a másodikban pedig már a gólok is megjöttek. A 47. percben egy szép kontra végén Lizák Péter talált be a vendégek kapujába, majd újabb három perc elteltével ismételten a rutinos támadó volt eredményes – ezúttal tizenegyesből.

A Majosi SE-nek nagyon megy mostanság hazai pályán, ez volt zsinórban a csapat harmadik győzelme. A Dunaújvárost 1–0-ra, a Kecskemét második számú csapatát 3–0-ra verték meg Kugli Ákosék, akik korábban az MTK fiataljaival 1–1-re végeztek, így saját pályájukon már négy bajnoki mérkőzés óta veretlenek.

NB III, Közép csoport, 30. forduló

Majosi SE–Meton-FC Dabas SE 2–0 (0–0)

Majos, V: Horváth P. (Nagy M., Burján I.)

Majosi SE: Vukman – Széles, Budai I., Tratnyek, Kugli, Petrovics – Nagy N. – Hock, Keczeli, Lizák P. – Sajnovics. Vezetőedző: Kardos Ernő.

Dabas: Berta – Berta, Földes, Forgács, Dudás – Majzik, Erős, Domokos, Ágoston, Benkő –Lux, Lettner. Vezetőedző: Tóth László.

Gólszerző: Lizák P. (2, a másodikat 11-esből).