A főszervezőt az augusztusi Korinthosz Ultrafutóversenyről és a szintén augusztusi, magyarországi rendezésű atlétikai világbajnokságról is kérdezte sportújságírónk, Rónai Gábor.

Két hét múlva, április 29-én rendezik az idei Borvidék Félmaratont – a szekszárdi borvidék emelkedőin és lankáin „futó” megmérettetés már a tizenkettedik lesz a sorban. Az esemény megálmodója, Márkus István, Öcsi beszélt a kezdetekről, arról, hogy miként tudták túlélni a covid-időszakot, szót ejtett arról, hogy minden évben igyekeznek újítani az útvonalon, ahogy azt idén is tették, s amely– ahogy ő fogalmazott – embert próbáló.

Márkus István a TEOL.hu hírportál podcast csatornájának legújabb adásában (Fotós: Mártonfai Dénes)

Egy kis bepillantást engedett a hallgatóknak a kulisszák mögé, elmondta, hogyan válik teljes egésszé egy ilyen futóverseny az első gondolattól az utolsó futó célba érkezéséig. A beszélgetésből az is kiderül, hogy előnyt jelent-e a szervezésnél, hogy évtizede ő maga is aktív futó, sőt már a világhírű Spartathlont is teljesítette.

Természetesen szóba került a másik nagy projektjük, a Korinthosz Ultrafutóverseny, amelyet idén augusztus negyedikén és ötödikén rendeznek, és nem maradhatott ki a budapesti atlétikai világbajnokság sem, amelynek minden napján Márkus István a helyszínen szeretne szurkolni.

