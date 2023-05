Két napon át tartó programsorozattal várja a motorsport szerelmeseit Zomba, a település határában elterülő krosszpályán a hétvége mindkét napján nagy csatákra van kilátás. A motorosok szombaton és vasárnap is 8 órától edzenek, a versenyek 12 órától kezdődnek.

Felvezetésnek szombaton a Classic Motocross Országos Bajnokság és Kupa harmadik fordulóját rendezik meg, melyre közel nyolcvan előregisztráció érkezett be. Az oldtimer kupasorozatban, melybe 20 évnél fiatalabb motorral nem lehet nevezni, a kétkerekűeket évjárat szerint sorolják be a kategóriákba. A Dél MX Motorsport Egyesület az első, monori fordulóban három versenyzővel képviseltette magát. Langer József egy 1986-os Hondával állt rajthoz és nyerte meg az EVO kategóriát, Raczky Balázs a Millenium EVO kategóriában végzett az összetett élen (1991-1997-es motorok állhattak rajthoz), míg Sajó Zsolt a Juniorban (1998-2003) ötödik lett. A hódmezővásárhelyi második fordulóban Raczky a hetedik, Sajó ismét az ötödik helyen végzett.

Pünkösdvasárnap a Dél-MX sorozat indulói veszik birtokba a pályát. A 2006 óta rendezett verseny hetedik szezonja (korábban Dél Kupaként futott) március elején Faddon rajtolt el 130 motorossal. Várhatóan a száz fölötti létszám most is meglesz, a versenyzők ezúttal is kilenc kategória (szenior, 65 és 85 köbcenti, női, hobbi, amatőr, kezdő, open, haladó) közül választhattak.