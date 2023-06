Öt szekszárdi játékos mehet a magyar A-válogatott, illetve az U19-es válogatott kiválasztó edzőtáborába, Telkibe, közölte a közösségi oldalon a szekszárdi egyesület. Mint írják, a tábort július 19. és 21. között rendezik, s szakemberek Acsádi Petrát, Kágyi Kíra Maximillát, Ezer Annát, Nagy-Cseke Vivien Edinát és Schell Dorinát is szeretnék megnézni. Mint arról többször is írtunk, a szekszárdi női együttes fantasztikus hajrát kivágva hosszabbította meg NB I-es tagságát, így az új szezonban is a legmagasabb osztályban, a Fradi, az MTK, a Puskás Akadémia, vagy a DVTK társaságában küzdhet a pontokért.