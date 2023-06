Lassan, de szivárognak a hírek az Atomerőmű KSC Szekszárd NB I-es női csapatának háza tájáról. A négyszeres magyar bajnoki ezüstérmes kék-fehér klub vezetése pár napja jelentette be, hogy két év budapesti kitérő után visszatér a csapathoz Theodoreán Alexandra, aztán pedig azt közölték, hogy az új idényben a Ludovika Csata irányítója, Horváth Bernadett lesz a szekszárdi együttes karmestere. Kedden a török Mersin a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Studer Ágnes a következő bajnokságot az Euroliga döntőséné tölti, most pedig az a legújabb info, hogy Nikola Dudásova marad a KSC-nél.

A szlovák válogatottal a csütörtökön kezdődő szlovéniai Európa-bajnokságra hangoló Dudásova átlagban 8 ponttal, 3,8 lepattanóval és 3,3 gólpasszal segítette meccsenként a KSC-t, a szezon hajrájában kimondottan jól játszott, igazi húzóember volt a 27 éves kosaras, aki a kontinenstornán éppen a mieink ellen – Studer Ágnessel, Goree Cyeshával felálló – kezd Ljubljanában.

„Az első pillanattól kezdve remekül éreztem magam ebben a közegben. Ez egy igazán profi klub, tele ambícióval, elképesztő rajongótáborral, és nem utolsósorban egy kiváló edző keze alatt játszhatok. Amikor megkaptam az ajánlatot, nem sokat hezitáltam, hiszen számomra ez volt a legjobb opció. Most rajtam a sor, mindenben azon leszek, hogy a lehető legjobb játékossá váljak, és úgy érzem, Szekszárd a legmegfelelőbb hely számomra karrierem ezen szakaszában. A magyar bajnokság Európa egyik legkeményebb versenysorozata, és a nemzetközi meccsekkel együtt ez remek lehetőség számomra, hogy megmutassam, mennyire jó versenyző típus vagyok. Szeretem a kihívásokat, és minden meccset meg akarok nyerni, idén pedig nagyon szeretném, ha valamilyen érmet akasztanának a nyakamba!” – mondta Dudásova a szekszárdi klub honlapjának.