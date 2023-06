A Dárdai Team jövő vasárnap, azaz június 11-én Tevelen, a helyi öregfiúk ellen játssza az első gálameccsét, mégpedig este hat órától. A megszokott gárdát láthatja majd a közönség, mondta el a TEOL.hu-nak Bakalár László mérkőzésszervező, a Hertha BSC vezetőedzőjének jóbarátja.

A teveli összecsapás jótékonységi célt szolgál, a mérkőzés bevételét a helyi utánpótlás támogatására fordítják majd. Nagy nevekben nem lesz hiány idén sem, jönnek a Fehér-testvérek, Csaba és Attila, de pályára lép Egressy Gábor, Szélesi Zoltán, Juhász Roland, Márton Gábor, és több korábbi NB I-et is megjárt futballistát is láthat, aki figyelemmel kíséri a csapat fellépéseit. Természetesen Dárdai Pál is játszani fog, ahogy a fiai fellépésére is jó esély van.

A Dárdai Team Tevel mellett még két tolnai települése fut be júniusban. Egy héttel később Simontornyára látogat a gálacsapat, majd pedig Zombán zárja le a vármegyét is érintő fellépései sorát. Persze a nyár folyamán még máshol, főképp a Balaton környékén is lehet majd látni Dárdaiékat, akik tavaly Kakasdon, Kisdorogon, és Gerjenben is játszottak.