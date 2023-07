Nem néz ki valami jól a Paksi FC eredménysora a nyári felkészülési mérkőzéseket tekintve. Az atomvárosiak négy NB II-es csapattal találkoztak eddig, s három alkalommal is vesztesen hagyták el a pályát.

A BFC Siófokot ugyan 5–2-re legyőzték, de a Budafoktól (1–3), az NB I-ből kiesett Vasastól (1–3) és a Szeged-Csanád Grosics Akadémiától is vereséget szenvedtek. Utóbbi találkozó vége elég csúnya lett, ugyanis a Tisza-partiak 7–3-ra (!) győztek.

„Nem nézett ki jól a mérkőzés, és azt is hozzá kell tenni, mindhárom elvesztett felkészülési meccsünkön megérdemelten nyert az ellenfelünk. Bognár György vezetőedző azzal nyugtatott bennünket, a sok hiányzó miatt még nem tudta összerakni a csapatot, a szlovéniai edzőtáborban ebben is előrelépés várható. Nagyon sok felkészülésen vagyunk már túl, láttam olyat, hogy egy csapat ilyenkor remekelt, aztán a bajnokság borzasztóan sikerült, és ennek az ellenkezőjét is. Szóval mélyebb következtetéseket felesleges levonni az edzőmérkőzésekből” – mondta Haraszti Zsolt ügyvezető a Nemzeti Sport online kiadásának.

Az említett szlovéniai edzőtábor, ahol lehetőség kínálkozik a javításra ma kezdődik meg Szabó Jánosék számára. A klub internetes oldalának tájékoztatása szerint három találkozón is pályára lépnek majd itt a zöld-fehérek. Előbb vasárnap az izraeli élvonalban szereplő Maccabi Petah Tikva ellen (kezdés 17.30), aztán jövő szerdán a román második ligás Csíkszereda, jövő szombaton pedig a szintén izraeli FC Asdod következik.

Zrecéből hazatérve már nem játszik több edzőmeccset a Paks, amely az OTP Bank Liga 2023/2024-es idényének nyitányán az újonc MTK Budapest otthonában játszik. A találkozó június 28-án, pénteken 20 órakor kezdődik.