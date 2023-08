Nem húzott váratlant Kadler Viktor szövetségi kapitány és a szakmai stáb, így nem történt meglepetés azzal kapcsolatban, hogy az Atomerőmű SE örökös bajnoka, Kiszli Vanda három számban is megméreti magát a dániai Vejen Koldingben rendezendő világbajnokságon.

A paksiak kiválósága eddigi eredményeinek birtokában – valamit, mert a szerdán kezdődő gyorsasági világbajnokságon 5000 méteren is rajthoz áll – mentességet kapott a klasszikus maratoni táv válogatója alól, így ő már eddig is biztos indulónak számított 26 kilométeren. Az augusztus közepi Fadd-Domboriban kezdődött, majd Tolnán véget ért válogatón rövidkörön megszorítani sem tudták a vetélytársak Kiszli Vandát, aki Kőhalmi Emesével párosban is győzött, így a paksi klasszis „kimaxolja” a lehetőségeket a világbajnokságon.

A nemzetközi szövetség 2019-ben vezette be a 3,4 kilométeres versenytávot, az ASE kiválósága abban az évben a kínai Csöcsiangban rendezett vb-n vállalt először és eddig utoljára három számot. Akkor egyesben két aranyérmet szerzett, klubtársával, Pupp Noémivel K2-ben ötödik lett.

A dániai Vejen Koldingban harmincöt sportoló képviseli Magyarországot, a versenyeket augusztus 31-től szeptember 3-ig rendezik.