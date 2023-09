Új néven, Tolna Vármegyei Diáksport Egyesületként működik a jövőben a Tolna Megyei Diáksport Tanács. Erről az alapszabály módosításról is szavazott a tagság a tolnai testnevelők Misóczki Pincében tartott tanévelőkészítő tanácskozásán.

Földesi Gyula titkár részletes tanévértékelésből kiderült, hogy a tavalyi diákolimpiai pontversenyben a középiskoláknál a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, valamint a szekszárdi Garay János Gimnázium és a Tolna Megyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium végzett a dobogón, míg az általános iskolák rangsorában a paksi Deák Ferenc Általános Iskola, a dombóvári Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule zárt az első három helyen. Az új tanévet érintő változás, hogy az úszás visszakerül a diákversenyek palettájára, amely így a teljes sportspektrumot lefedi, hangsúlyozta Földesi Gyula.

Scheidler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója, az esemény meghívott vendégeként a két hete befejeződött budapesti atlétikai világbajnokságról beszélt. A bonyhádi illetőségű sportvezető kihangsúlyozta: óriási sikert arattak, nagyon sok pozitív visszajelzést és elismerést kaptak mind a szakma, mind pedig a közönség részéről.

Utóbbiak kapcsán már a tanácskozásra szintén meghívott Szemerei Levente maratoni futó mondta, hogy soha nem tapasztalt hasonlót, s talán csak akkor lesz ilyen szeretetben és buzdításban része, ha Magyarország egyszer olimpiát rendezhet.

Scheidler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója tartott beszámolót a budapesti vb-ről (Fotó: Makovics Kornél)

Scheidler Géza kiemelte a vármegyei sportolók nagyszerű világbajnoki helytállását. Szemerei kapcsán azt, hogy a nagy hőség ellenére közel volt egyéni csúcsához, a Szekszárdon nevelkedett, de kecskeméti színekben készülő távolugró Németh Mátyást illetően azt, hogy volt esélye a döntőbe jutásra, míg a Dombóvárról indult Vindics-Tóth Lili Anna szereplését illetően azt, hogy a Budapesti Honvéd sportolója beállította egyéni csúcsát ezerötszáz méteren.

Szőke Gergő, Szemerei edzője azt mondta, kevésen múlott, hogy tanítványa a világranglista alapján kijusson a vb-re, most azon fognak dolgozni, hogy még előrébb tudjon kerülni a rangsorban. Elárulta azt is, hogy a korábban pályaversenyeken és rövidebb távokon induló szedresi atléta részben egy orvosi felmérés hatására is váltott maratoni, illetve félmaratoni távra, s úgy néz ki, hogy ebben meg is találták a számításaikat.

A tanácskozáson bemutatkozott a testnevelők előtt a olna Vármegyei Kézilabda Szövetség új vezetése, Szabó Balázs elnök, Schmidt Orsolya versenyigazgató, s ott volt Haszilló Tamás, az MKSZ Tolna vármegyei sportreferense, aki a honi szervezet új, iskolai vonalat is érintő projektjét mutatta be. A jelenlévő testnevelők sok kérdéssel bombázták az új vezetést, akik örültek a nagyszerű fogadtatásnak.