Két nap, vagyis 48 óra alatt 251 kilométert futott az angliai Gloucesterben Hornyánszki Christiane. A Pakson élő ultramaratonista az előkelő kilencedik helyen végzett a világbajnokságon.

Hornyánszki Christiane három éve kezdett komolyabban futni, ma már el sem tudja képzelni az életét futás nélkül. Minden nap fut, egyetlen napot sem hagy ki. Amikor a dunaszentgyörgyi iskolában – amelynek élére nemrég nevezték ki igazgatónak – meglátogattuk, az 1075. napot jegyezte a naptárában.

„Minimum egy mérföldet futok, de akadnak olyan napok is, amikor harminc-negyven mérföld is összejön” – mondta mosolyogva.

A világbajnokságot Gloucesterben egy 400 méteres atlétikai pályán rendezték. Hornyánszki Christiane 628 kört teljesített 48 óra alatt. Úgy, hogy a depóban 84 percet töltött, s mindössze 40 perc jutott neki alvásra.

Nem lehet azt mondani, hogy kipihenten ért volna be a célba, de egyetlen pillanatig sem fordult meg a fejében, hogy feladná.

A végső lökést a futás felé 2019-ben kapta meg. Mint mondta, akkoriban nem volt a legjobb passzban, s ebben találta meg a kihívást, a megnyugvást, a lelki egyensúlyt.

Első komolyabb versenye az Atomfutás volt. Harminchárom kilométeren indult és az előkelő második helyen ért célba. Ettől akkora lendületet kapott, hogy két héttel később egy maratoni versenyen is rajthoz állt, s azt is simán teljesítette. Annyira belejött, hogy a maratoni távon az első versenyéhez képest ma már egy kerek órával jobbat tud futni, s nem adja fel, hogy tovább javítson az idején.

Két éve elindult a Korinthosz ultrafutó-verseny 80 kilométeres távján, és egy alkalommal futott már Berlinben az úgynevezett falfutáson, ahol a nyugati és keleti oldalt elválasztó fal mentén kellett teljesíteni a 160 kilométernyi távot.

Mondhatni Berlinbe hazatért, hiszen Hornyánszki Christiane Németországban, Schwedt városában született. Aztán Magyarországra költöztek. A gyermekkorát Pakson töltötte, a gimnáziumot Gyönkön, az egyetemet pedig Pécsen végezte – nem meglepő, hogy német szakon.

A mostani, szentgyörgyi megbízása előtt Pakson és Dunaföldváron tanított.

Itt, Dunaszentgyörgyön az igazgatói teendők ellátása mellett folytatja a német nyelv oktatását.

Az idei világbajnokságra több hosszútávú versennyel készült. Ott volt a 12 órás magyar bajnokságon, de rajthoz állt jó pár 65 és 110 kilométer közötti futóversenyen.

És tavaly októberben a 48 órás magyar országos bajnokságon is futott – akkor 236 kilométer jött össze. Most Angliában pedig 252, ami nagy előrelépés.

A világbajnokságra férje, Hornyánszki János, valamint két gyermeke, Lilla és János Sebastian, illetve párjaik kísérték el. Lilla amúgy dzsúdós, ha a név ismerős volt, az nem véletlen, hiszen az ASE versenyzőjeként több remek helyezést is elért már.

Christiane egy kulisszatitkot is elárult: amikor várták a repülőt, a reptér folyosóján állt neki futni, hogy még véletlenül se essen ki a ritmusból.

Mint mondta, nagyon büszke a magyar csapatra, amely teljes sikert ért el Angliában. A férfiaknál Beda Szabolcs, a nőknél Brown Viktória nyert, ráadásul a csapatversenyt mind a férfiaknál, mind pedig a nőknél a mieink nyerték.

Hornyánszki Christianénak több nagy terve is van a jövőt illetően, de az egyik legnagyobb vágya, hogy jövőre, a hazai rendezésű világbajnokságon, Balatonfüreden az angliai versenyénél is jobbat teljesítsen.

Az eltökéltsége és a kitartása megvan hozzá – mi szurkolni fogunk neki.