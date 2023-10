A malajziai Johor együttesét fogadta kedden az ázsiai Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában az Ulszan Hyundai, kispadján a magyar válogatott Ádám Martinnal. A dél-koreai gárda Seung-Hyun Jung egy, a svéd Gustav Ludwigson két találatával már a 18. percben 3–0-ra vezetett, és bár közel egy órát emberhátrányban játszott, a lefújásig meg tudott őrizni egy gólt az előnyéből.

Ádám Martint, aki elmondása szerint egyszer szívesen visszatérne Paksra, nem cserélte be edzője, ezzel április 30-a után először fordult vele elő, hogy bár ott volt a meccskeretben, de pályára nem lépett, szúrta ki az nb1.hu. Ez már csak azért is meglepő, mert csapata a nyitófordulóban – amin végig pályán volt – a 17-szeres válogatott csatár mesterhármasával győzte le 3–1-re a thaiföldi Pathum Unitedet, majd a japán Kawasaki otthonában csereként is csupán harminchét percet kapott (0–1).

Az Ulszan, amely legközelebb november 7-én a Johorhoz látogat a BL-ben, három forduló után hat ponttal csoportja második helyén áll a százszázalékos Kawasaki mögött. A csoportból az első helyezett jut be a rájátszásba.