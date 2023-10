Nem indult jól a szezon Csirke Ferenc együttesének, amely úgy maradt alul Szolnokon 73–67-ra múlt pénteken, hogy a grúz Duda Sanadze, a szlovák Mario Ihring és Eilingsfeld János sem léphetett pályára.

Mint azt a paksi klub közleményében írja, Sanadzénak egy kisebb térdműtétre van szüksége, amit az orvosok hazájában végeznek majd el, illetve a várhatóan 6-8 hetes rehabilitációt is Grúziában kezdi meg az irányító. Ihring az NKA Pécs elleni felkészülési mérkőzésen szenvedett vállsérülést, komolyabb probléma nincsen vele, de akár négy hetet is igénybe vehet a felépülése, Eilingsfeld János állapotáról pedig később ad ki tájékoztatást a klub.

A kialakult helyzetben az ASE vezetőségének gyors döntést kellett hoznia a játékosok megfelelő pótlására, így kézenfekvő megoldásnak tűnt a ligában már jól ismert, korábbi válogatott játékos Darrin Govens leigazolása, aki már megkezdte a közös munkát Csirke Ferenc vezetőedzővel.

A 35 éves amerikai-magyar irányító Görögországban kezdte légiós pályafutását, később Izlandon, Oroszországban és Franciaországban is szerepelt. A magyar élvonalban a 2014/2015-ös idényben az Egis Körmend csapatában mutatkozott be, ahonnan először Zalaegerszegre, majd Szombathelyre igazolt. Később megfordult az Alba Fehérvár, a Szeged és a DEAC csapatában is. Négy éve magyar bajnok lett a Falco csapatával, a 2020/2021-es szezonban pedig a legértékesebb játékosnak választották.

Ha minden akadály elhárul, a magyar válogatottban is megfordult Govens már szombaton, a Körmend elleni hazai szezonnyitón pályára léphet a paksiak szerelésében.