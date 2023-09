A legutóbbi bajnoki szezon és egyben az Euroliga tavalyi két döntősének rangadójával indult a török női első osztályú bajnokság, de annál drámaibb végjátékot, mint ami végül történt, írni sem lehetett volna.

A magyar válogatott két húzóembere, Studer Ágnes és Kiss Virág is kezdőként kapott helyet Roberto Iniguez csapatában, amely a harmadik negyedben már huszonegy ponttal is vezetett (58–37). Az isztambuli gárda viszont a záró negyedben – köszönhetően annak, hogy a Mersin az utolsó négy percben nem találtak be – két pontra visszajött. Megfordítani azonban nem tudta a találkozó állását, mivel a vendégek belga sztárja, Emma Meesseman kezét a dudaszó utáni pillanatban hagyta el a labda, a triplája így érvénytelen lett. A Mersin négy vereség (három mérkőzés a bajnoki döntőben, egy az Euroliga fináléjában) után tudta legyőzni legnagyobb riválisát.

Studer Ágnes első tétmérkőzésén 18 percet töltött a pályán új csapatában, ez idő alatt 4 pontot, 5 lepattanót és 2 gólpasszt jegyzett, míg Kiss Virág közel 28 perc alatt 8 pontig, 5 lepattanóig, valamint 1-1 gólpasszig és blokkig jutott.

Eredmény

Mersin–Fenerbahce 76–74 (23–15, 18–14, 21–19, 14–26)

Legjobb dobók: Iagupova 31/15, Gülcan 15/3, Kiss V. 8, Atas 8/6, Hollingsworth 8, illetve Onar 17/3, Meesseman 14, Y. Anderson 14

A Studer Ágnessel a bajnoki rajt előtt készített interjúnkat ide kattintva olvashatja el.