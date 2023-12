Ifjabb Fekete László édesapjával, valamint két testvérével, Miklóssal és Richárddal összesen 27 világbajnoki címmel büszkélkedhet. A sportember évek óta nagy sikerrel szervezi az erősemberek versenyét, a megmérettetéseken olyan versenyzők mérik össze tudásukat, akik hírből sem ismerik a mesterséges teljesítményfokozókat, igazi „parasztgyerekként” hagymán és szalonnán nőttek fel.

Nyáron Tamásiban, nemrég pedig Bonyhádon rendezett versenyt, most szombaton pedig a szekszárdi sportcsarnokba jönnek el a „gladiátorok”, hogy szórakoztassák a közönséget. A programban kőgolyóemelés, koffercipelés, kocsitartás sziklacipelés, traktorgumiforgatás és kamionhúzás is szerepel – utóbbi versenyszámot természetesen a sportcsarnok előtt rendezik.

A magyar indulók mellett általában cseh, szlovák, osztrák és horvát erősemberek is rendszeresen érkeznek. A vármegye erősemberei közül nyáron az ozorai Kovács Zsoltról is írtunk, de a fürgedi Krifkó Milán is szép eredményeket ér el.

A szombati verseny 14 órakor kezdődik, és a belépés ingyenes!