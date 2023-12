Bölcsföldi Zoltán csapatvezető akkor úgy nyilatkozott, hogy húsz év munkája érett be. A völgységiek a román ACS West Dévát 7-0-ra verték, az Újhartyán BFC-től 8–7-re kaptak ki a csoportkörben. Az elődöntőben aztán 4–2-re verték a Garvittax csapatát, majd a fináléban 4–4 után büntetőkkel jobbnak bizonyultak az újhartyániaknál, visszavágva a csoportkörben elszenvedett vereségért.

Most arról számolt be a klub a közösségi oldalon, hogy jövőre a portugáliai Nazaréban játsszák majd a Bajnokok Ligája mérkőzéseit. Az is eldőlt, hogy a völgységi srácok június 9. és 16. között mutathatják meg magukat Európa legjobb strandfocicsapatai között.

Akkor podcast-adásunk vendége volt Szász Dávid vezetőedző és Bölcsföldi Zoltán csapatvezető, akik úgy nyilatkoztak, hogy nagyon várják már a történelmi bemutatkozást.