A Szász Dávid irányította együttes a fináléban a hazai gárdát múlta felül 1–0-ra. A harmadik helyen a Tárnok Trans, a negyediken a Toponár végzett. A torna legjobb játékosának Adorján Áront választották, míg a döntő győztes találatát jegyző Sárközi János holtversenyben a gólkirályi címet szerezte meg.

A bonyhádi strandlabdarúgó-csapat és a teremtornákon korábban is nagy sikereket elért gárda egyesüléséből létrejött brigád immár a negyedik tornagyőzelmét ünnepelhette a téli szezonban, korábban a bonyhádi Bajnokok Tornáján, a pécsi Pénzdíjas B&K Focikupán és a mohácsi Horfer-Focivilág Kupán is a BBFC Bever Name ülhetett fel a trónra.